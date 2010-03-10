Центр Разумкова пропонує компромісну формулу для баз ЧФ РФ

Чорноморський флот Росії має залишити Крим у 2017 році, вважає більшість з 109 українських експертів, яких опитав Центр Разумкова.

Таку думку поділяє 66,1% експертів, водночас, наголошуючи на чіткому дотриманні відповідних двосторонніх угод.

Кожен шостий респондент (16,5%) підтримує компромісну формулу - перетворення до 2017 році бази ЧФ РФ в Криму на міжнародний (антитерористичний) центр під егідою ООН.

Лише 1,8% опитаних налаштовані радикально, наголошуючи на достроковому виведенні флоту з території України.

На думку директора міжнародних програм Центру Разумкова Михайла ПАШКОВА, проблеми перебування ЧФ РФ в Криму мають вирішуватися у правовій площині і не повинні бути предметом спекуляцій.

Експерт вважає, що компромісна формула перетворення військової бази в Криму на міжнародний центр заслуговує на увагу.

8-19 лютого опитано 109 експертів - депутатів Верховної ради України, представників центральних і регіональних органів виконавчої влади, державних і неурядових дослідницьких структур у Києві та регіонах, ЗМІ.