Кримського спікера повалять у вівторок?

Опоненти голови Верховної Ради Криму, представника Партії регіонів Анатолія ГРИЦЕНКА, яким спікер відмовив у проведенні позачергового засідання парламенту автономії для розгляду питання про його відставку, мають намір організувати депутатські збори.

«Довільно трактуючи регламент Верховної Ради Криму, цей посадовець (ГРИЦЕНКО) грубо порушує права депутатів», - говориться в повідомленні кримської організації партії «Союз», чиї представники серед ініціаторів відставки спікера.

6 березня учасники засідання ради кримської організації Партії регіонів запропонували фракції «регіоналів» у парламенті автономії ініціювати проведення позачергового засідання для зміни спікера. На посаду нового голови парламенту вони рекомендували кандидатуру виконуючого обов`язки керівника кримської організації ПР Володимира КОНСТАНТИНОВА.

Цього тижня спікерові передали вимогу про скликання засідання, під яким підписалися 52 із 100 депутатів парламенту.

12 березня стало відомо, що ГРИЦЕНКО відмовив групі депутатів у скликанні засідання для розгляду питань про зміну спікера, звільнення з посад двох віце-спікерів і голів постійних комісій парламенту Криму.

Спікер заявив, що підписанти не обгрунтували необхідність скликання засідання, а представлені проекти рішень підготовлені з порушенням регламенту парламенту.

Опоненти ГРИЦЕНКА пропонують провести збори 16 березня в залі пленарних засідань кримського парламенту.

«Представники фракцій «Союз», «Блок «За Януковича», «Крим», депутатської групи «Російська Єдність» і ряд незалежних депутатів відповідно до своїх повноважень скликають депутатські збори 16 березня», - говориться в прес-релізі.