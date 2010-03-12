«Скарби ЮНЕСКО» показують у Криму

Cнімки місць, що входять до списку світової спадщини ЮНЕСКО, зроблені одним із провідних американських фотографів-пейзажистів Томом ТІЛЛОМ, можна побачити на виставці в Ханському палаці в Криму до 8 квітня, повідомила прес-служба меджлісу кримських татар.

Виставка «скарбів ЮНЕСКО», яка подорожує світом, вже побувала у Швейцарії, Росії і Норвегії. Після Бахчисараю вона «поїде» до Києва, Копенгагена, Парижа, Брюсселя.

У Ханському палаці представлені 29 фотографій.

Виставка в Криму організована за підтримки посольства США в Україні спільно з Організацією Об`єднаних Націй з питань освіти, науки і культури.

Експозиція набуває особливого значення напередодні розгляду ЮНЕСКО в 2011 році питання про включення Ханського палацу до списку світової спадщини Організації Об`єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, зазначають кримські татари.

ТІЛЛ - один із найвідоміших фотографів, у світі опубліковано понад 30 тисяч його знімків.