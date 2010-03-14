Аміачний витік ліквідували в Криму

Співробітники МНС і хімічного підприємства «Бром» ліквідували витікання аміачної води з цистерни залізничного ешелону в північному Криму. Загрози забруднення навколишнього середовища і постраждалих у результаті події немає, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Ешелон рухався з Джанкоя до Красноперекопська.

Увечері 13 березня диспетчер «Брому» сповістив рятувальників про витікання з цистерни, в якій було 60 тонн 25-процентної аміачної води. Ешелон для ліквідації аварії зупинили між селом Ішунь і Красноперекопськом.

Після прибуття на кінцеву станцію маневровий тепловоз відбуксирував цистерну на зливну естакаду «Брому». Аміачну воду перекачали в резервне сховище.