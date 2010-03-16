Міліції дали начальника. Тимчасово

Тимчасове виконання обов`язків начальника міліції Криму покладено на відновленого на посаді першого заступника кримського управління МВС – начальника кримінальної міліції регіону Олександра РУДЯКА.

«Наказом МВС від 15 березня на нього тимчасово покладено виконання обов`язків начальника управління», – говориться в повідомленні прес-служби кримського міліційного відомства.

«РУДЯКА звільнено наприкінці 2007 року (за тодішнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА), якийсь час він залишався у резерві МВС України», – уточнив в телефонній розмові начальник прес-служби управління Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ.

У лютому нинішнього року після звільнення депутата Верховної Ради України Геннадія МОСКАЛЯ з посади начальника кримського управління МВС міністерство поклало тимчасове виконання обов`язків керівника міліції автономії на Євгена БІДАШКА, який тоді обіймав посаду першого заступника начальника главку МВС – начальника управління боротьби з організованою злочинністю. «Наскільки я знаю, на даний момент він (БІДАШКО) перебуває у резерві», – сказав ДОМБРОВСЬКИЙ.

РУДЯК працював заступником начальника за Анатолія МОГИЛЬОВА, який у 2007 році керував кримською міліцією, а зараз очолює МВС України.

Обидва прізвища фігурували у так званому «касетному скандалі». Наприкінці 2007 року тодішній радник міністра внутрішніх справ МОСКАЛЬ оприлюднив у Сімферополі запис розмови, в якій нібито брали участь начальник кримського управління МОГИЛЬОВ, голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО і депутат Олександр МЕЛЬНИК. Людина з голосом, схожим на голос МОГИЛЬОВА, радилася з МЕЛЬНИКОМ, на яку посаду призначити РУДЯКА.