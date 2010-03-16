Янукович змінює командувача ВМС
15:51, 16 березня 2010Крым
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Тенюх написав рапорт - джерело
Президент України – верховний головнокомандувач Збройних сил Віктор ЯНУКОВИЧ у четвер, 18 лютого, призначить нового командувача Військово-морських сил держави, повідомило УНІАН джерело в міністерстві оборони.
За словами співрозмовника агентства, новим керівником ВМС стане віце-адмірал Віктор МАКСИМОВ, який зараз обіймає посаду першого заступника командувача.
Чинний командувач ВМС адмірал Ігорь ТЕНЮХ, який обіймає посаду з березня 2006 року, вже написав рапорт про звільнення в запас, аргументуючи це морально-етичними причинами, повідомило джерело.
18 березня ЯНУКОВИЧ здійснить робочу поїздку в Крим.
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