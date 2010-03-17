Янукович працевлаштував кримського екс-спікера

Тому що відповідальний

Колишнього голову Верховної ради Криму Анатолія ГРИЦЕНКА призначено радником президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, повідомила прес-секретар екс-спікера Алла ГОРЄВА. «Призначено радником президента. Президент доручає роботу в якомусь регіоні, в даному випадку - це Крим», - сказала вона по телефону кореспонденту УНІАН. 17 березня кримський парламент прийняв відставку представника Партії регіонів ГРИЦЕНКА з посади спікера й призначив замість нього виконуючого обов`язки лідера місцевої організації ПР, екс-президента будівельної корпорації «Укрросбуд» Володимира КОНСТАНТИНОВА.

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