Прокуратуру Севастополя очолив екс-заступник прокурора Донетчини

16:45, 18 березня 2010
Крым
0 0

Дерезу відправили до моряків

Прокуратуру Севастополя очолив Володимир ВИШИНСЬКИЙ, якій раніше обіймав посаду заступника прокурора Донецької області, повідомила прес-служба відомства.

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО у четвер представив нового керівника -старшого радника юстиції - співробітникам прокуратури Севастополя.

Володимира ДЕРЕЗУ, виконуючого до останнього часу обов`язки прокурора Севастополя, призначено прокурором Військово-морських сил України.

Його представлено керівному складу прокуратури ВМС.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter