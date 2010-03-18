Прокуратуру Севастополя очолив екс-заступник прокурора Донетчини
16:45, 18 березня 2010Крым
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Дерезу відправили до моряків
Прокуратуру Севастополя очолив Володимир ВИШИНСЬКИЙ, якій раніше обіймав посаду заступника прокурора Донецької області, повідомила прес-служба відомства.
Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО у четвер представив нового керівника -старшого радника юстиції - співробітникам прокуратури Севастополя.
Володимира ДЕРЕЗУ, виконуючого до останнього часу обов`язки прокурора Севастополя, призначено прокурором Військово-морських сил України.
Його представлено керівному складу прокуратури ВМС.
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