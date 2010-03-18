Прокуратуру Севастополя очолив екс-заступник прокурора Донетчини

Дерезу відправили до моряків

Прокуратуру Севастополя очолив Володимир ВИШИНСЬКИЙ, якій раніше обіймав посаду заступника прокурора Донецької області, повідомила прес-служба відомства. Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО у четвер представив нового керівника -старшого радника юстиції - співробітникам прокуратури Севастополя. Володимира ДЕРЕЗУ, виконуючого до останнього часу обов`язки прокурора Севастополя, призначено прокурором Військово-морських сил України. Його представлено керівному складу прокуратури ВМС.

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