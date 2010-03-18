Луценко розсекретив кличку нового прем`єра Криму

Призначення Анатолія МОГИЛЬОВА на посаду міністра внутрішніх справ України є "найгіршим вибором з кадрового резерву" Партії регіонів, заявив екс-керівник МВС, лідер громадянського руху "Народна самооборона" Юрій ЛУЦЕНКО.

”Весь час дискутувалися прізвища ДЖИГИ, КОРНІЄНКА, КУП’ЯНСЬКОГО, навіть Рената КУЗЬМІНА. Але я відчував, що буде МОГИЛЬОВ. З однієї простої причини - це людина, комфортна особисто для президента ЯНУКОВИЧА. Його роль зведеться до сліпого виконання будь-яких наказів, без запитань, чому і як”, - сказав ЛУЦЕНКО в інтерв’ю УНІАН.

Він не бачить у нового керівника потенціалу для розвитку системи МВС.

"Усі розмови про професіоналізм - це для лохів, насправді йде захоплення донецькою командою всіх можливих і неможливих посад", - сказав ЛУЦЕНКО.

"МОГИЛЬОВ служив начальником міськвідділу Макіївки, а звідти вийшов знаменитий авторитет Вася Біта, він же ДЖАРТИ. ДЖАРТИ став відповідати від Партії регіонів за Крим, недарма у 2007 році МОГИЛЬОВ поїхав начальником міліції від ПР у Крим. Нещодавно ходили чутки, що сам ДЖАРТИ почав розглядатися на керівника МВС, але, очевидно, зрозуміли, що незручно призначати його у зв’язку з його бурною молодістю. Усе ж таки біля МВС стоїть пам’ятник Шарапову і Жеглову, а з приходом ДЖАРТИ його б довелося міняти на Фокса й Горбатого… Тому вирішили, краще поставити його підручного", - заявив ЛУЦЕНКО.

У результаті таких кадрових ротацій, на думку колишнього очільника МВС, може стати значне погіршення криміногенної ситуації. "Я прогнозую, що за результатами першого півріччя в нас значно зросте злочинність", - сказав він.

"Якщо є політичне рішення щодо міністра - нема заперечень. Якщо він хоче мати своїх заступників, - це теж не викликає сумнівів. Але навіщо було знімати тотально начальників обласних управлінь, які є носіями інформації, пам’яті, оперативних напрацювань врешті-решт? Як пояснити, що вимагають написати рапорти від усіх підрозділів центрального апарату, аж до керівника підрозділу охорони праці та пожежної безпеки? Або рапорт начальника кінологічної служби? Що, собаки винні, що виграла Партія регіонів? Невже у зв’язку з перемогою ЯНУКОВИЧА собак дресируватимуть по-іншому?", - заявив ЛУЦЕНКО.

11 березня Анатолія МОГИЛЬОВА, який в 2007 році очолював кримську міліцію, а під час президентських виборів - республіканський штаб Віктора ЯНУКОВИЧА, призначили міністром внутрішніх справ.