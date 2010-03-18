У Януковичі розгледіли спадкового аристократа

"Луначарський не помилився: справжня інтелігентність проступає в четвертому поколінні. Хоча є така засуджувана наука - євгеніка. Я, як архітектор, за абрисом і поворотом голови, за формою рук можу досить багато зрозуміти про генеалогічне древо...", - професор архітектури, член-кореспондент Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури Лариса Скорик в інтерв`ю "Комсомольской правде в Украине" відстоює версію шляхетного походження Віктора Януковича.

"Так от, хоч би як намагалися кепкувати щодо Януковича і звеличувати Юлію Тимошенко, його будова, тектоніка, якщо на те пішло, свідчить про приналежність до вищого стану, а її зовнішні дані вказують на плебейство.

В принципі мені відоме дещо і без євгеніки про предків Віктора Януковича. Як вийшло, що його батько ще дитиною потрапив на Донбас? На шахтах в двадцаті-тридцаті роки рятувалися від неминучої загибелі багато людей з усього Союзу - розкуркулені, білогвардійці, дворяни. Хлопчик з білоруських Януків теж мав шанс тут загубитися і вціліти. Адже Януки - не просте село, а колишній маєток, назва взаємопов`язана з прізвищем землевласників, Януковичів. Ось таємниця сім`ї, народжена більшовицькими репресіями.

А мати Віктора Федоровича родом з Орловської губернії. Її рідня за чоловічою лінією - батько, дід, прадід - священики. Духовних осіб в царській Росії, так само, як лікарів і вчителів, вирізняла освіченість і інтелігентність, навіть якщо вони служили в сільських парафіях".