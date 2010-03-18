Середня заробітна плата у нацбанку становить 12 тисяч гривень

Середня заробітна плата державних службовців в Україні становить більш як 2513 грн., повідомив заступник начальника Головного управління державної служби Олександр ШЕВЧЕНКО.

У 2009 році цей показник становив близько 1900 грн.

ШЕВЧЕНКО пояснив, що 2513 грн. - це середня заробітна плата при нарахуванні без податкових відрахувань, які становлять 21% нарахованого.

Загальний фонд заробітної плати держслужбовців і технічного персоналу державних установ в 2009 році становив 8,6 млрд. грн.

ШЕВЧЕНКО відзначив, що в різних відомствах середня зарплата у чиновників відрізняється. Так, у 2009 році у Національному банку України середня заробітна плата становила близько 12 тис. грн., тоді як у районних державних адміністраціях - 900-1000 грн.

ШЕВЧЕНКО відзначив, що для керівників, які перебувають на держслужбі, загальний розмір нарахованої заробітної плати обмежується 14 тис. грн.