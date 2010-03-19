Ветерани Севастополя просять не політизувати День Перемоги

Координаційна рада ветеранських організацій Севастополя закликала лідерів міських відділень партій і громадських організацій не політизувати святкування 65-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні.

«Не варто забувати про те, що 9 травня - це, перш за все, свято ветеранів-переможців, а не політичних ділків, прагнучих використовувати відповідний привід для самореклами й реалізації своїх вузькопартійних переконань», - йдеться в зверненні.

Ветеранські організації Севастополя проти «політичних демонстрацій, які тільки розколюють могутні та єдині колони ветеранів у святковий травневий день». «Вони - за консолідацію й об`єднання, за гідність і честь, за вшанування пам`яті полеглих, за шану живим ветеранам війни», - мовиться в зверненні.

Ветерани підтримали «рішення про проведення в місті-герої Севастополі спільного військового параду ЧФ РФ і ВМС України із залученням озброєння і військової техніки».

«Таку ідею президентів Росії та України підтримують не лише ветерани, але й усі жителі міста, Кримського півострова», - вважають вони.