Кадр з Криму очолив міліцію Полтавщини

Начальником головного управління міністерства внутрішніх справ України в Полтавській області призначено полковника міліції Олександра РУДЯКА, який раніше працював в кримському управлінні МВС.

Нового начальника колективу управління представив заступник глави МВС Василь МАРМАЗОВ.

РУДЯК пообіцяв не влаштовувати масових кадрових перестановок.

Колишнього начальника полтавського управління МВС Михайла ЦИМБАЛЮКА призначено начальником міліції Львівської області, передає УНІАН.

Як повідомлялося минулого тижня, міністерство внутрішніх справ відновило РУДЯКА на посаді першого заступника начальника кримського управління МВС - начальника кримінальної міліції регіону.

РУДЯК працював заступником начальника за Анатолія МОГИЛЬОВА, який у 2007 році керував кримською міліцією, а зараз очолює МВС України.