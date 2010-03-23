Януковича просять ігнорувати «антиТабачну» кампанію

Президія міської ради Севастополя просить президента України Віктора ЯНУКОВИЧА не звертати уваги на заяви політичних і громадських діячів з критикою міністра освіти й науки Дмитра ТАБАЧНИКА і дати йому можливість реалізувати починання.

«З боку осіб, що не приховують своїх антидержавницьких поглядів, ведеться цілеспрямована й добре скоординована інформаційна кампанія, мета якої - перешкодити його професійній діяльності», - йдеться в заяві.

Члени президії вважають ТАБАЧНИКА «державним діячем, який може забезпечити відродження вітчизняної освіти і науки».

«Він здатний припинити фальсифікацію вітчизняної історії, нав`язування націоналістичних антинаукових концепцій в освіті, відновити нормальні, добросусідські відносини з Росією у сфері гуманітарної політики, припинити дискримінацію російської мови у сферах освіти, науки, мистецтва, культури, в засобах масової інформації, при зверненні громадян в суди, органи державної влади і місцевого самоврядування», - мовиться в зверненні до ЯНУКОВИЧА.

Президія підтримує ініціативу ТАБАЧНИКА щодо забезпеченню вільного вибору мови для навчання всіх рівнів, тестування і складання іспитів і згодна «з думкою міністра освіти й науки, що абсурдно розглядати зовнішнє тестування винятково як інструмент боротьби з корупцією, адже його основною метою має бути підвищення рівня знань».

«Безперечно, намір міністерства освіти і науки повернути зовнішньому тестуванню властиві функції і незалежність вищим навчальним закладам дасть можливість відбирати згідно з відповідною специфікою діяльності, можливостями абітурієнтів з достатнім рівнем підготовки, і дасть змогу виховати висококваліфікованих фахівців», - йдеться в заяві.