Хлопець вистрибнув з електрички під колеса поїзда

Шістнадцятирічний житель Криму вистрибнув на ходу з електрички і загинув під колесами поїзда в Сімферопольському районі півострова, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Нещасний випадок стався у вівторок в районі станції «Острякове».

«Житель Джанкойського району відкрив на ходу двері вагону електропоїзда, вистрибнув, потрапив під колеса поїзда і загинув», - йдеться в повідомленні.

Інцидент розслідує лінійний відділ міліції і транспортна прокуратура.