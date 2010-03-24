Хлопець вистрибнув з електрички під колеса поїзда
09:31, 24 березня 2010Крым
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Йому було 16 років
Шістнадцятирічний житель Криму вистрибнув на ходу з електрички і загинув під колесами поїзда в Сімферопольському районі півострова, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
Нещасний випадок стався у вівторок в районі станції «Острякове».
«Житель Джанкойського району відкрив на ходу двері вагону електропоїзда, вистрибнув, потрапив під колеса поїзда і загинув», - йдеться в повідомленні.
Інцидент розслідує лінійний відділ міліції і транспортна прокуратура.
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