У парка на південному березі вилучили землю під гаражі

Прокуратура Криму порушила кримінальну справу за фактом вилучення 0,13 гектарів, які оцінюються у 573 тисячі гривень, із земель розташованого на південному березі Місхорського парку-пам`ятника садово-паркового мистецтва, повідомила прес-служба відомства.

"У приватні руки перейшли тринадцять ділянок у межах об`єкту природно-заповідного фонду, землі якого згідно із законом не підлягають приватизації", - йдеться в релізі.

Кримінальну справу порушено за ознаками злочинів, передбачених статтями "зловживання владою або службовим становищем", "службова підробка" і "службова недбалість", які призвели до тяжких наслідків.

"Під слідством опинилися посадовці управління головного архітектора ялтинської міськради і ялтинського міськуправління земельних ресурсів. Перші зробили незаконні висновки про можливість виділення під гаражі ділянок, фактично розташованих у межах об`єкту природно-заповідного фонду. Другі не прослідкували за законністю надання земель", - мовиться в прес-релізі.

Розслідування справи доручено прокуратурі Ялти.