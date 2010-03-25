19 дубів вирубили в лісі в Криму
10:19, 25 березня 2010Крым
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Збиток - десять тисяч
Дев`ятнадцять дубів вирубили в лісі в Криму чотирі мешканці республики, державі завдано десять тисяч гривень збитку, повідомив прес-секретар комітету з лісового господарства Максим ГОЛОВАНЬ.
Легальне придбання того ж об`єму деревини обійшлося б у 600 гривень.
Порушників затримали представники мобільної рейдової групи бахчисарайського лісогосподарства. Вони відмовилися добровільно платити штраф. У кримчан забрали бензопилу.
Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом незаконної вирубки лісу.
Долю порушників вирішить суд.
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