Два хлопчики ледве не загинули в «материнських обіймах»

Громадський помічник дільничного інспектора міліції врятував у селі в Севастополі тринадцятирічного і п`ятирічного хлопчиків, мати яких ледве не задушила їх в обіймах, повідомила прес-служба севастопольської міліції.

З квартири у багатоповерховому будинку в селі Верхнесадове доносилися крики про допомогу. Міліціонер потрапив туди через балкон.

Жінка лежала на ліжку, обіймала синів, викрикувала дивні слова. «Чоловік спробував відтягнути дітей від матері. П`ятирічний хлопчик вже почав задихатися в «материнських обіймах». На допомогу прийшли пожежники. Дітей відібрали», - говориться в повідомленні.

Хлопчиків оглянули медики і передали бабусі. Жінку відвезли до лікарні, медики з`ясовують, що стало причиною неадекватної поведінки.

Тринадцятирічний хлопчик розповів співробітникам міліції, що мати розбудила його з братом о 5 годині ранку, вивела на балкон і почала поїти, а потім обливати священною холодною водою.

«Діти просили їх погодувати, мати відмовилася, продовжувала поїти водою. Пізніше вона відключила мобільні телефони, побутові прилади і перерізала дріт дзвінка. Наказала поводитися тихо. Коли старший син сказав їй, що вона дивно поводиться, штовхнула його на підлогу і укусила за плече і палець. Злякавшись за себе і маленького брата, хлопчик почав звати на допомогу», - говориться в прес-релізі.