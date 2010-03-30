Під час терактів у московському метро загинув житель Севастополя

Загиблий в результаті теракту у Москві на станції метро "Парк культури" громадянин України Віктор Гінькут був капітаном першого рангу Чорноморського флоту Росії, повідомили УНІАН у консульстві в РФ.

"Загиблий, 1967 року народження, був громадянином України і був направлений до Москви у відрядження", - сказав співробітник консульства.

Співрозмовник агентства повідомив, що Гінькут мав також російське громадянство.

Українське законодавство не передбачає подвійного громадянства, тому консульство розглядає чоловіка як громадянина України.

Прізвище Гінькут є у списках загиблих під час терактів, розміщених на сайті Міністерства з питань надзвичайних ситуацій Росії. У графі “місце реєстрації” вказано Севастополь.

29 березня у московському метрополітені сталися вибухи на станціях “Лубянка” та “Парк Культури”, загинули 39 осіб.