Уряд Криму провів засідання без ЗМІ

Оновлений склад Ради міністрів Криму провів своє перше засідання без преси.

Журналісти почули вступне слово прем`єра автономії Василя ДЖАРТИ, після чого трансляція із залу засідань припинилася.

Після наради голова Радміну провів брифінг. Працівники ЗМІ поцікавилися, чому засідання провели в закритому режимі.

ДЖАРТИ як приклад ефективної роботи з журналістами навів Кабінет міністрів Віктора ЯНУКОВИЧА, в якому він сам був міністром охорони навколишнього середовища.

«Я був членом уряду при ЯНУКОВИЧІ й бачив ефективність роботи уряду ЯНУКОВИЧА, роботи засобів масової інформації. Я думаю, що ми зможемо працювати зі ЗМІ й у Криму. Я не бачу ніякої закритості! Я стою перед вами, відповідаю на всі запитання», - заявив він.

На запитання, чи означає це, що трансляцій засідань Радміну більше не буде, прем`єр відповів: «Поки я не бачу доцільності. Ви вважаєте, що повинна бути трансляція? Ми продумаємо це питання».

Співробітники ЗМІ заявили, що розцінюють засідання без преси як «обмеження на доступ до інформації» і «перешкоджання професійній діяльності журналістів».

«Здаюся. Згоден. Добре», - зі сміхом сказав ДЖАРТИ.

Журналісти уточнили, чи буде відкритим наступне засідання. Прем`єр відповів позитивно.

17 березня парламент Криму прийняв відставку членів Партії регіонів Анатолія ГРИЦЕНКА і Віктора ПЛАКІДИ з посад спікера й прем`єра, обравши замість них «регіоналів» Володимира КОНСТАНТИНОВА й Василя ДЖАРТИ.

19 березня в Радміні відбулися кадрові зміни.

Проведення засідань без преси, а за їхніми підсумками - прес-конференцій - практикував Анатолій МАТВІЄНКО, який очолював уряд автономії в 2005 році. Це не сподобалося журналістам, Радмін пішов назустріч співробітникам ЗМІ.