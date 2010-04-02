Українці про скасування виборів мерів

00:55, 02 квітня 2010
Крым
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Дані опитування

40,8% українців не підтримують те, що Верховна Рада скасувала вибори до місцевих органів влади, які планувалось провести 30 травня 2010 року, 38,4% – підтримують, а 20,8% не змогли визначитись, свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного „Українським демократичним колом” на замовлення Інституту політики у березні.

У східному та південному регіонах відносна більшість населення підтримує скасування виборів до місцевих органів влади – відповідно, 54,6% та 44,8%. Навпаки, у західному та центральному регіонах більша кількість громадян не підтримує скасування виборів до місцевих органів влади – відповідно, 54,4% та 49,2%.

За місцем проживання опитано 1200 респондентів від 18 років і старше. Вибіркова сукупність репрезентує доросле населення України й охоплює всі регіони країни. Статистична похибка вибірки не перевищує ±2,9%.

У лютому парламент скасував свою постанову про призначення на 30 травня виборів до місцевих рад. Депутати мотивували таке рішення відсутністю держбюджету і, відповідно, коштів на проведення виборів.

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