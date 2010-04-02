Екс-директор парків піде під суд після 5 років бігу від слiдчих

Колишньому керівникові адміністрації парків-пам`ятників на південному березі Криму, яка п`ять років переховувалася від слідства, пред`явлено звинувачення в привласненні понад 400 тис. грн. шляхом зловживання службовим становищем, а також у посадовій підробці і розкраданні документів підприємства, повідомила прокуратура.

«Директор від імені адміністрації парків уклала п`ять договорів позики на 431 тис. грн., які направила у власну кишеню, а не в касу підприємства. Обвинувачуваній, котра зараз перебуває під вартою, для стягнення завданих збитків заявлено позов на цю суму», - йдеться в прес-релізі.

Розслідування кримінальної справи стосовно екс-керівника адміністрації парків садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Місхорський», «Лівадійський», «Массандрівський» завершено, справу направлено до суду.