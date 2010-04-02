Морські авіатори політали над Кримом

Більше тридцяти польотів на літаках та вертольотах та двадцять стрибків з парашутами виконали морські льотчики в Криму, повідомила прес-служба міністерства оборони України.

"Було виконано більше 30 польотів на літаках Ан-2, Бе-12, Ан-26 та на вертольотах Мі-14 і Ка-27. Льотний склад авіаційної бригади здійснив 20 стрибків з парашутом з літака Ан-2", - йдеться в прес-релізі.

Планові польоти та стрибки з парашутом відбулися у Сакській морській авіабригаді Військово-морських сил.

Наступного тижня запланована участь літаків та вертольотів бригади у забезпеченні переходу корабля “Славутич” з Севастополя до бази ВМС Туреччини Ереглі для участі у черговій активації Чорноморської військово-морської групи Blackseafor.