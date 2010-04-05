У Севастополі відбудеться фестиваль «Автоекзотика Sport Edition»

Фестиваль «Автоекзотика Sport Edition» у форматі виставок й демонстрації автомобілів у русі відбудеться на військовому аеродромі Чорноморського флоту Росії «Херсонеський маяк» у Севастополі 5-15 серпня, повідомив оргкомітет.

Крім експозиції, яка налічуватиме більше тисячі автомобілів із країн СНД, фестивалів тюнінгу та аерографії, змагань із автозвуку, щодня проходитимуть також автомобільні перегони й змагання з дрегрейсингу, зі стант-райдингу (мототрюків), з джип-триалу, драг-битва, карт-битва тощо.

Автозмагання супроводжуватимуться потужним звуком, сценічним світлом й спецефектами.

Ді-джеї Москви та Києва щодня виступатимуть на декількох танцполах.

«Автоекзотика» - найбільший щорічний автомобільний захід у СНД, що не має аналогів за кордоном. Традиційно, починаючи з 1997 року, фестиваль проводиться в Москві, на аеродромі Тушино. «Автоекзотика 2009» зібрала у столиці РФ понад 6 тисяч автомобілів із 9 країн і понад 60 тисяч відвідувачів.