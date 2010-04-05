Чоловік загинув під колесами електрички в Криму

Нещасний випадок на станції «Саки»

Чоловік загинув під колесами електрички «Євпаторія-Сімферополь» в західному Криму, повідомила прес-служба кримського управління МНС. Нещасний випадок стався на станції «Саки». «Під електропоїзд потрапив чоловік, приблизно тридцяти п`яти - сорока років. Він отримав несумісні з життям травми», - заявили рятувальники. Особа загиблого і причини інциденту з`ясовуються. Інформація про подію надійшла до МНС у другій половині дня 4 квітня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter