Причини вибуху в Ялті розслідує спецкомісія

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду створив комісію з розслідування причин аварії, що сталася на насосній станції водоканалу в Ялті, повідомив інформаційний центр відомства.

Черговий інженер водоканалу загинув вранці 6 квітня через вибух в одноповерховій будівлі операторської із запуску насосів чистої води водоканалізаційного господарства Південного берега Криму. Вона частково зруйнувана. Вибухова хвиля вибила шибки у розташованих поруч пологовому і житлових будинках. Причиною аварії могло стати "невідповідне використання" газової техніки, вважають у МНС.

Комісію держгірпромнагляду очолив перший заступник начальника кримського управління Євген ГРИБЕНКО.

Члени комісії опитують свідків та вилучають технічну документацію.