Москва дасть по тисячі рублів ветеранам Севастополя

Одноразову матеріальну допомогу в розмірі тисячі рублів (близько 34 доларів) надасть влада Москви інвалідам і учасникам Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, які проживають у Севастополі.

Розпорядження підписав мер російської столиці Юрій ЛУЖКОВ.

З бюджету департаменту соціального захисту населення Москви буде виділено 2,8 млн. рублів (близько 97 тис. доларів).

Допомогу одержать 450 інвалідів і 2 тисячі 350 учасників бойових дій.