ЧФ Росії не несе загрози для України - голова МЗС

Чорноморський флот Росії не несе загрози для України, заявив український міністр закордонних справ Костянтин ГРИЩЕНКО.

«Я думаю, що все залежить від того, як ми вибудовуємо відносини. База (ЧФ РФ) сама по собі не може бути загрозою як такою. Вона (база) існувала історично», - сказав ГРИЩЕНКО в інтерв`ю радіостанції «Эхо Москвы».

У той же час, за словами міністра, складно сказати, яку роль відіграватиме ЧФ в Чорному морі в XXI столітті.

«Не упевнений, що це реальна військова сила, котра може вирішувати не тільки глобальні, а й регіональні питання. Питання ці - до військового і політичного керівництва Росії. Ми думаємо, що через закритість Чорного моря цей басейн потребує сил берегової охорони», - сказав він.

Міністр зазначив, що потенційні погрози відомі, для їх вирішення не потрібні лінкори і крейсери.

«Ми зараз думаємо про те, що цю тему слід зняти як подразник з порядку денного, надійно, впевнено. Адже немає підстав вважати, що максимум 20 тисяч чоловік усього флоту можуть створювати загрозу такій країні, як Україна», - заявив ГРИЩЕНКО.