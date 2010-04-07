Кримський намісник Януковича обіцяє допомагати керівникам регіону

Новий представник президента України в Криму Сергій КУНІЦИН збирається проводити "лінію" глави держави Віктора ЯНУКОВИЧА і обіцяє надавати допомогу керівникам регіону в забезпеченні конституційних повноважень автономії.

Перший віце-прем`єр Андрій КЛЮЄВ представив КУНІЦИНА кримським чиновникам у Сімферополі в середу.

«Своїм головним завданням бачу проведення лінії президента, контроль за дотриманням Конституції і законів, указів президента, рішень уряду України і практичну взаємодію, надання допомоги керівникам республіки у здійсненні конституційних повноважень», - сказав КУНІЦИН, якого 6 квітня ЯНУКОВИЧ призначив своїм представником у Криму, звільнивши з посади голови міської державної адміністрації Севастополя.

КУНІЦИН керував адміністрацією з червня 2006 року.

Посада представника президента в Криму залишалася вакантною з другої половини березня цього року. ЯНУКОВИЧ звільнив Леоніда ЖУНЬКА, призначеного Віктором ЮЩЕНКА в кінці січня 2008 року.

КУНІЦИН двічі - в 1998-2001 і 2002-2005 роках - обіймав пост голови Ради міністрів Криму.

Він є депутатом кримського парламенту.