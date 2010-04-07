Перший віце-губернатор Севастополя звільняється

Володимир КАЗАРІН написав заяву про звільнення з посади першого заступника голови міської державної адміністрації Севастополя.

"Я - людина команди КУНІЦИНА, я подав заяву про звільнення за власним бажанням", - сказав КАЗАРІН журналістам у Сімферополі в середу.

6 квітня президент Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Сергія КУНІЦИНА постійним представником глави держави в Криму, звільнивши його з посади голови адміністрації Севастополя. Головою адміністрації ЯНУКОВИЧ призначив Валерія САРАТОВА, який очолював до цього міську раду Севастополя.

КАЗАРІН заявив, що якщо буде необхідність у його роботі з КУНІЦИНИМ у кримській автономії, то він буде чиновником, якщо ні - більше часу приділить викладацькій роботі в університеті.

Професор КАЗАРІН - завкафедрою російської і зарубіжної літератури факультету слов`янської філології і журналістики Таврійського національного університету імені Вернадського (Сімферополь).

КАЗАРІН - депутат кримського парламенту, член фракції "Крим", лідером якої є КУНІЦИН.