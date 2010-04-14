Митрополит Лазар представлятиме УПЦ на релігійному саміті в Баку

Українську православну церкву на всесвітньому саміті релігійних лідерів, який планується на 26-27 квітня в столиці Азербайджану - Баку, представлятиме митрополит Сімферопольський і Кримський ЛАЗАР.

На це його благословів митрополит Київський і всієї України ВОЛОДИМИР, повідомила прес-служба Сімферопольської і Кримської єпархії.

На форум запросили лідерів найбільших християнських церков, ісламських, іудейських і буддійських громад, представників індуїстської, сикхської і синтоїстської традицій.

Головна тема саміту, який організувала міжрелігійна рада СНД, - «Глобалізація, релігія, традиційні цінності».

У Криму вже 18 років існує міжконфесійна рада «Мир - дар Божий», беззмінним співголовою якої є митрополит ЛАЗАР. Рада проводить акції, направлені на збереження миру і відродження традиційних культур народів півострова.