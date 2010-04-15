Джанкойський машзавод повторно виставили на продаж

Фонд державного майна України повторно оголосив конкурс з продажу 99,993% акцій ВАТ ”Джанкойський машинобудівний завод”, повідомила прес-служба відомства.

Початкова вартість пакета акцій становить 43 млн. 575 тис. грн.

Конкурс з продажу акцій ВАТ ”Джанкойський машинобудівний завод” відбудеться через 75 днів з дня його оголошення - 14 квітня.

Фіксованими умовами конкурсу передбачається погашення простроченої кредиторської заборгованості щоквартально впродовж 3 років з моменту укладення договору купівлі-продажу перед бюджетом на суму 2 млн. 368 тис. грн., перед Пенсійним фондом на суму 4 млн. 377 тис. грн., забезпечення зменшення дебіторської заборгованості, погашення простроченої заборгованості із заробітної плати на суму 1 млн. 723 тис. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ ”Джанкойський машинобудівний завод” (Джанкой, Крим) виробляє тракторні причіпи, а також спеціалізовані причіпи для транспортування жаток комбайнів ”Дон-1500”, ”Нива”, ”Джон Дір”, ”Масей Фергюсон” і ін.

99,993% акцій ВАТ належить державі і перебувають в управлінні ФДМУ.

Чистий дохід Джанкойського машзаводу в 2006 році становив 2,994 млн. грн., чистий збиток - 2,395 млн. грн.