Представник Януковича хоче собі «агента» в кожному районі Криму

У кожному районі Криму має бути позаштатний радник постійного представника президента України в автономії для збору інформації про ситуацію в регіонах, вважає постпред Сергій Куніцин.

«Це будуть авторитетні люди, професіонали, з якими я працював. Від мого імені вони будуть працювати з людьми. Ми будемо мати повну базу даних про те, що насправді відбувається на місцях, в регіонах», -сказав постійний представник президента в автономії в ефірі телеканалу «Крим».

Віктор Янукович призначив Куніцина представником президента в Криму 6 квітня, звільнивши його з посади голови державної адміністрації Севастополя.