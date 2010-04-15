Представник Януковича хоче собі «агента» в кожному районі Криму
15:18, 15 квітня 2010Крым
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"Око" президента знатиме, що коїться
У кожному районі Криму має бути позаштатний радник постійного представника президента України в автономії для збору інформації про ситуацію в регіонах, вважає постпред Сергій Куніцин.
«Це будуть авторитетні люди, професіонали, з якими я працював. Від мого імені вони будуть працювати з людьми. Ми будемо мати повну базу даних про те, що насправді відбувається на місцях, в регіонах», -сказав постійний представник президента в автономії в ефірі телеканалу «Крим».
Віктор Янукович призначив Куніцина представником президента в Криму 6 квітня, звільнивши його з посади голови державної адміністрації Севастополя.
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