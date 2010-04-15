Два пастухи загинули в колодязі
17:10, 15 квітня 2010Крым
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Завглибшки більш як 65 метрів
Два пастухи загинули, впавши в Криму до старого колодязя, завглибшки більш як 65 метрів, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
Інформація про подію в Білогірському районі півострова надійшла до рятувальників 14 квітня.
«Поки що невідомо, з якої причини чоловіки провалилися до колодязя. Він недіючий, був накритий напівзогнилим дерев`яним настилом», - говориться в прес-релізі.
Рятувальники МНС за допомогою спеціального альпіністського спорядження дістали тіла загиблих з колодязя і передали їх співробітникам міліції та прокуратури.
За фактом загибелі людей проводиться розслідування.
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