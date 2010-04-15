Два пастухи загинули в колодязі

Два пастухи загинули, впавши в Криму до старого колодязя, завглибшки більш як 65 метрів, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Інформація про подію в Білогірському районі півострова надійшла до рятувальників 14 квітня.

«Поки що невідомо, з якої причини чоловіки провалилися до колодязя. Він недіючий, був накритий напівзогнилим дерев`яним настилом», - говориться в прес-релізі.

Рятувальники МНС за допомогою спеціального альпіністського спорядження дістали тіла загиблих з колодязя і передали їх співробітникам міліції та прокуратури.

За фактом загибелі людей проводиться розслідування.