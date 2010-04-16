Рибалка зірвався зі скелі в Криму

Рибалка зламав хребет в результаті падіння з чотириметрової скелі на березі Азовського моря в східному Криму, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Місцевість, де 15 квітня стався нещасний випадок, - скеляста, проїзд автотранспорту до постраждалого був неможливий. Чоловіка доставили на берег на катері.

Машина "швидкої допомоги" відвезла його до лікарні. Попередній діагноз - перелом двох хребців грудного відділу хребта. Стан чоловіка оцінюється медиками як тяжкий.