Балаклава святкує 66-річчя звільнення від фашистів
10:09, 16 квітня 2010Крым
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У програмі - виставка військової техніки
|Вид на Балаклаву
Програмою заходів передбачено проходження колон ветеранів, представників трудових колективів, громадських організацій, юнармійців, яке завершиться мітингом біля обеліска захисникам і визволителям Балаклави.
Буде організовано виставку військової техніки періоду Великої Вітчизняної війни.
Севастополь, до складу якого нині входить Балаклава і Балаклавський район, що обіймає 60% території міста, було звільнено 9 травня 1944 року.
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