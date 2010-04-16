Балаклава святкує 66-річчя звільнення від фашистів

10:09, 16 квітня 2010
Крым
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У програмі - виставка військової техніки

Покладенням квітів до пам`ятників загиблим воїнам розпочалися урочисті заходи, присвячені 66-й річниці визволення Балаклави від фашистських загарбників.

Програмою заходів передбачено проходження колон ветеранів, представників трудових колективів, громадських організацій, юнармійців, яке завершиться мітингом біля обеліска захисникам і визволителям Балаклави.

Буде організовано виставку військової техніки періоду Великої Вітчизняної війни.

Севастополь, до складу якого нині входить Балаклава і Балаклавський район, що обіймає 60% території міста, було звільнено 9 травня 1944 року.

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