Балаклава святкує 66-річчя звільнення від фашистів

У програмі - виставка військової техніки

Покладенням квітів до пам`ятників загиблим воїнам розпочалися урочисті заходи, присвячені 66-й річниці визволення Балаклави від фашистських загарбників. Покладенням квітів до пам`ятників загиблим воїнам розпочалися урочисті заходи, присвячені 66-й річниці визволення Балаклави від фашистських загарбників. Програмою заходів передбачено проходження колон ветеранів, представників трудових колективів, громадських організацій, юнармійців, яке завершиться мітингом біля обеліска захисникам і визволителям Балаклави. Буде організовано виставку військової техніки періоду Великої Вітчизняної війни. Севастополь, до складу якого нині входить Балаклава і Балаклавський район, що обіймає 60% території міста, було звільнено 9 травня 1944 року.

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