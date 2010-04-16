Прем`єра Криму позбавили недоторканності
10:49, 16 квітня 2010Крым
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Його першого заступника теж...
Верховна рада України достроково припинила повноваження депутатів парламенту країни з фракції Партії регіонів - голови Ради міністрів Криму Василя ДЖАРТИ і його першого заступника Павла БУРЛАКОВА.
Рішення прийняті на засіданні в п`ятницю. "За" проголосували 344 із 412 депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
ДЖАРТИ призначено кримським прем`єром 17 березня, БУРЛАКОВА - першим віце-прем`єром 19 березня.
Вони написали заяви про складання повноважень нардепів.
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