Людям Януковича врізали зарплати

У середу, 14 квітня, Кабінет міністрів України скоротив посадові оклади співробітників Адміністрації Президента (АП).

Заступник глави АП Ганна ГЕРМАН назвала це рішення ”жестом справедливості”, проте співробітники президентської канцелярії сприйняли новину з незадоволенням, пише сьогодні «КоммерсантЪ-Украина». Втім, у бухгалтерії АП вважають, що розмір зарплати може бути збережено за рахунок додаткових нарахувань.

Ухвалені урядом 14 квітня зміни у постанові з питань оплати праці співробітників АП були оприлюднені на сайті Кабінету міністрів. Зокрема, згідно із затвердженою ”Схемою окладів керівних працівників і фахівців адміністрації президента”, оклад керівника головного управління становитиме 2440 грн., радника глави АП – 2060 грн., помічників глави, першого заступника і заступників глави АП – 2045 грн. Найменший оклад - у спеціаліста Адміністрації Президента – 888 грн. При цьому ті з співробітників, хто проводить юридичну експертизу нормативно-правових актів і їх ”ґрунтовну редакційну обробку”, можуть розраховувати на 20-відсоткове збільшення окладу.

Як розповів Ъ один з співробітників ліквідованого 25 лютого Секретаріату Президента, який ще не пройшов процедуру звільнення, до останнього часу посадовий оклад головного консультанта становив 2945 грн. (зараз 2033 грн. – Ъ). ”Оклад урізували на третину. А це означає, що пропорційно зменшуватимуть всі доплати”, – відзначив він.

”Наскільки я знаю, має відбутися скорочення (окладу) на рівні 20%, – заявила Ъ ГЕРМАН. - Я вважаю це хорошим жестом. Несправедливо, якщо з держбюджету виділяються величезні гроші на урядовців і передбачається велика різниця між вчителем і державним службовцем. Це – жест справедливості”.

Слід зазначити, що у постанові не вказано окладів глави АП, його заступників і прес-секретаря. За інформацією ЗМІ, розмір їх зарплат коливається у діапазоні 25-30 тис. грн.

Один із співробітників АП розповів Ъ, що рішення Кабінету міністрів про скорочення окладів його колеги сприйняли з великим незадоволенням. ”Ми звернулися за роз`ясненнями до бухгалтерії, і там припустили, що зарплату збережуть за рахунок додаткових нарахувань – премій, матеріальної допомоги”, – відзначив він. За інформацією Ъ, середньомісячна зарплата співробітників середньої ланки АП становить 5-7 тис. грн.

”Я ще нічого не одержувала і взагалі не знаю, чи існують тут (у АП) премії, – сказала ГЕРМАН. - Але давати їх урядовцям можна тільки тоді, коли люди відчувають, що існуюче управління дійсно йде їм на користь. Поки я не бачу підстав для виплати якихось премій”.