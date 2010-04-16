Директор агентства нерухомості отримав $44 тисячі хабара

У Севастополі викрили комерційного директора агентства нерухомості, котрий отримав сорок чотири тисячі доларів та п’ять тисяч гривень нібито для передачі їх у якості хабара голові правління садового товариства за виділення двох земельних ділянок, повідомила прес-служба МВС.

Гроші директору агентства надав приватний підприємець.

Прокуратура порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого статтею "давання хабара".

Кримінальний кодекс України передбачає покарання за такі дії у вигляді штрафу від двохсот до п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до п`яти років.