Два браконьєрські катери зловили в Чорному морі

Кримські прикордонники затримали за добу в Чорному морі два катери з громадянами України на борту, які порушили державний кордон для незаконного вилову риби, повідомила прес-служба Азово-Чорноморського управління держприкордонслужби.

Один катер зловили в районі мису Такіль, на борту перебували три жителі Керчі, які виловили більш як 250 кг риби. Побачивши наближення прикордонників, браконьєри скинули вилов у воду. У сітях були 83 камбали-калкана. «Документи на плавзасіб були не в порядку», - йдеться у повідомленні.

Прикордонники склали адмінпротоколи і передали документи до суду.

Власник другого катера визнав порушення кордону, його долю також вирішить суд.