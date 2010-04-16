Янукович призначив голів 5 райдержадміністрацій Криму

Сімферопольську очолив Живиця

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив голів п`яти районних державних адміністрацій у Криму: Красногвардійської, Первомайської, Роздольненської, Сакської та Сімферопольської, йдеться в розпорядженнях глави держави. Керівники ряду адміністрацій, призначені за часи президентства Віктора ЮЩЕНКА, звільнені у зв`язку із закінченням строку його повноважень. Головою Сімферопольської РДА призначено Володимира ЖИВИЦЮ, з посади звільнено Віктора ПАВЛОВА. Сакську райдержадміністрацію очолив Сергій КАРЛАШЕНКО замість Володимира ГАЛУГАНА. Головою Красногвардійської РДА президент призначив Анатолія ПРОХОРЕНКА, звільнивши Михайла КОСОВАНА. Первомайською райдержадміністрацією керуватиме Ірина КЛЮЄВА замість звільненого Анатолія КУЛЬКОВА. Роздольненську адміністрацію очолив Сергій АКІМОВ. Окрім того, ЯНУКОВИЧ звільнив Петра ПРОЦЕНКА з посади голови Ленінської РДА.

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