Кримчанин задихнувся газом

Тіло знайшли в гаражі

Житель Криму загинув в автомобілі на сході півострова, ймовірно, отруївшись чадним газом, повідомила прес-служба кримського управління МНС. Інформація про знайдення тіла чоловіка в машині "Таврія" в гаражі автокооперативу в селищі Леніно надійшла до рятувальників в другій половині дня 18 квітня. "Попередня причина смерті - отруєння чадним газом", - заявляє МНС.

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