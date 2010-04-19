Кримчанин задихнувся газом
09:32, 19 квітня 2010Крым
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Тіло знайшли в гаражі
Житель Криму загинув в автомобілі на сході півострова, ймовірно, отруївшись чадним газом, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
Інформація про знайдення тіла чоловіка в машині "Таврія" в гаражі автокооперативу в селищі Леніно надійшла до рятувальників в другій половині дня 18 квітня.
"Попередня причина смерті - отруєння чадним газом", - заявляє МНС.
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