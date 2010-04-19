У горах Криму влаштують мотогонки

Мотоциклетні гонки «МотоТ Трофі 2010» відбудуться першого травня в районі гори Демерджі в Криму, очікується участь трьох десятків гонщиків, повідомили організатори.

Довжина траси становить три кілометри, дорога має безліч поворотів.

«МотоТ Трофі» - єдині змагання в Україні, де в рівних умовах на трасу виходять як професійні гонщики, так і аматори. Гонщиків поділять на класи: «Superbike 1000», «Supersport 600», «Супермото», «Шоу-клас Gold Wing», - йдеться в прес-релізі.

Мотогонки проводяться вже всьоме.