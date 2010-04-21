У Криму вивісять радянські прапори

Червоний прапор із зображенням серпа і молоту - копію встановленого радянськими солдатами над Рейхстагом у Берліні в травні 1945 року - вивішуватимуть в Криму на будівлях парламенту і уряду щорічно 9 травня, на День Перемоги, таке рішення ухвалила Верховна Рада автономії, передає УНІАН.

«За» проголосував 81 із 87 депутатів, присутніх у сесійній залі. Всього у ВР Криму 100 парламентаріїв.

«Враховуючи одвічне значення Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні - головній битві Другої світової війни, а також прагнення зберегти пам`ять про дійсних героїв, які билися за свободу і незалежність Радянської Батьківщини під червоними прапорами, пропонується щорічно на День Перемоги на будівлях Верховної Ради і Ради міністрів Криму вивішувати червоний прапор», - говориться в пояснювальній записці до рішення.

Парламентарії також рекомендували органам місцевого самоврядування, райдержадміністраціям і підприємствам Криму щорічно 9 травня вивішувати червоний прапор Перемоги на адміністративних будівлях півострова і використовувати його у святкових заходах, присвячених Дню Перемоги і приурочених до звільнення кримських міст від фашистів, при проведенні партизанських маївок на Ангарському перевалі та в Зуйських лісах.