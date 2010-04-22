Янукович привітав митрополита Лазаря з днем народження

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав з днем народження митрополита Сімферопольського і Кримського ЛАЗАРЯ. Йому - 71 рік.

"Пошану викликає Ваша багатолітня невтомна праця на ниві Божої на благо вірних Української православної церкви. Бажаю Вам міцного здоров`я, довгих років життя і невичерпного духовного натхнення. Хай Господь допомагає Вам в служінні Церкві і нашому народові", - мовиться в президентській телеграмі, повідомляє прес-служба кримської єпархії УПЦ Московського патріархату.

Митрополит Сімферопольський і Кримський ЛАЗАР (в миру Ростислав ШВЕЦЬ) народився 22 квітня 1939 року.

У 1992 році призначений архієпископом Сімферопольським і Кримським.

У 2000 році був зведений в сан митрополита.