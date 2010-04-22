Путін: в угодах головне не газ і флот

Підписані Украною і Росією угоди забезпечили прорив у відносинах між двома країнами, заявив прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН, передає УНІАН.

«Підкреслю, що йдеться про якісний прорив у двосторонніх відносинах між Росією та Україною. Й головне тут не гроші, заощаджені в Україні або втрачені Росією, головне - це не газ і навіть не флот, як би це все важливо не було для нашої країни й України. Головне - це відносини між двома народами, відносини довіри один до одного, розуміння спільності інтересів та історичних цілей, відчуття ліктя», - сказав ПУТІН на засіданні російського уряду.

«Все це складатиме базу нашої майбутньої взаємодії з українською державою», - впевнений прем`єр РФ.

21 квітня президенти України та Росії Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали угоду про продовження з 2017 року на 25 років терміну перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі. В обмін на цю угоду Україна домоглася зниження ціни на російський газ на 30%, але не більш, як на 100 доларів за тисячу кубометрів.