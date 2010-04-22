Домовленості РФ та України щодо ЧФ не вплинуть на їхні відносини з НАТО

Угода щодо Чорноморського флоту між РФ і Україною не вплине на перспективи вступу останньої до НАТО й відносини Північноатлантичного альянсу з Москвою та Києвом, заявив генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН.

За його словами, позиція НАТО не змінилася з тих пір, як на саміті в 2008 році Україні було обіцяно членство в блоці.

”Це двостороння угода, й вона не матиме впливу на наші відносини ні з Росією, ні з Україною”, - сказав РАСМУССЕН, виступаючи в Таллінні на зустрічі міністрів закордонних справ країн Північноатлантичного альянсу, передає РІА "Новости".

Президенти Росії та України Дмитро МЕДВЕДЄВ і Віктор ЯНУКОВИЧ 21 квітня підписали угоду, що продовжує перебування ЧФ РФ у Криму після 2017 року на 25 років із правом подальшої пролонгації ще на п`ять років. Угода повинна бути ратифікована парламентами двох країн.