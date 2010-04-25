Порушники ПДР білили бордюри і садили дерева в Севастополі
10:54, 25 квітня 2010Крым
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Інспекція з покарань: задоволені всі
У Севастополі в суботнику, крім тисяч жителів міста, вперше організовано брали участь двадцять порушників правил дорожнього руху - в основному ті, хто сів за кермо в стані алкогольного сп`яніння.
Порушники ПДР висадили дерева, прибрали прилеглу територію, побілили бордюри, повідомив УНІАН представник відділу інспекції з питань виконання покарань Ярослав БОНДАРЕНКО.
Як стверджують в інспекції, водії-порушники вважають подібні види покарань найбільш дієвими й гуманними.
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