Порушники ПДР білили бордюри і садили дерева в Севастополі

У Севастополі в суботнику, крім тисяч жителів міста, вперше організовано брали участь двадцять порушників правил дорожнього руху - в основному ті, хто сів за кермо в стані алкогольного сп`яніння.

Порушники ПДР висадили дерева, прибрали прилеглу територію, побілили бордюри, повідомив УНІАН представник відділу інспекції з питань виконання покарань Ярослав БОНДАРЕНКО.

Як стверджують в інспекції, водії-порушники вважають подібні види покарань найбільш дієвими й гуманними.