РФ та Україна забезпечать безпеку суден в Азовському і Чорному морях

Україна і Росія в жовтні підпишуть чотири базові угоди щодо безпеки судноплавства в Азовському і Чорному морях, а також у Керченській протоці, розраховує український міністр транспорту і зв`язку Костянтин ЄФИМЕНКО, передає УНІАН.

«Я підтверджую наміри української сторони цього року підписати чотири базові угоди щодо безпеки судноплавства в Азовському і Чорному морях і Керченській протоці, і не бачу ніяких перешкод, які б нам не дозволили на зустрічі двох прем`єрів, що запланована наприкінці жовтня, підписати ці угоди», - сказав він в Брянську (РФ) під час відкриття сьомого засідання підкомісії з питань транспорту Комітету з економічного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії.

Документи стосуються безпеки судноплавства на водних шляхах.

«Це угода про координацію дій диспетчерських морських служб у Чорному, Азовському морі, Керченській протоці, угода взагалі щодо проведення суден у Керченській протоці, угода про використання внутрішніх водних ресурсів і угода про морський та авіаційний порятунок на морі», - уточнив міністр на прес-конференції.

Він нагадав, що угоди про безпеку судноплавства планувалося підписати ще в 2004 році.

На засіданні підкомісії з питань транспорту Комітету з економічного співробітництва сторони, зокрема, домовилися до кінця липня провести засідання спільної експертної групи з розробки нормативних документів щодо безпеки судноплавства в Азовському морі і Керченській протоці.

Планується розглянути проекти Положення про взаємодію центрів управління рухом суден у Керченській протоці і про порядок проходу суден протокою, проект міжурядової угоди про порядок та умови плавання суден внутрішніми водними шляхами.