У Росії повинен бути один регіон-куратор Криму - посол

У Росії повинен бути один регіон, що координує відносини з Кримом, вважає посол РФ в Україні Михайло ЗУРАБОВ.

Про необхідність упорядкувати міжрегіональну співпрацю автономії з регіонами РФ російський дипломат заявив на зустрічі з кримським прем`єром Василем ДЖАРТИ, повідомила прес-служба Ради міністрів Криму.

«Було б корисно найближчим часом проаналізувати, як нам краще організувати цю роботу. Така велика кількість двосторонніх угод - 16 плюс ще чотири - як правило, призводить до дезорганізації. Нерідко все закінчується листуванням, поїздками і підписаннями протоколів про взаємні плани. Було б корисно мати одного координатора з російського боку, який відповідатиме за весь комплекс питань по взаємодії з Кримом», - сказав ЗУРАБОВ.

Керівник Ради міністрів погодився з пропозицією посла.

«Угоди про співпрацю, які було укладено, слід знову розглянути з позицій прагматизму і, так би мовити, оконтурити, щоб перейти від підписання документів до реальних дій», - заявив ДЖАРТИ.